Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e outras 23 cidades baianas foram incluídas numa lista do Ministério da Saúde que suspendeu a transferência de incentivos financeiros referentes a Equipes de Saúde da Família e Ribeirinhas, Equipes de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde.

São centenas de municípios em 21 estados da Federação que segundo a portaria 2.369, de 11 de novembro, assinada pelo ministro Ricardo Barros, estão com “irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES.”

A decisão do ministro suspende “na competência financeira agosto de 2016, a transferência de incentivos financeiros”. O texto da portaria diz que estas cidades “apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES”.

Na portaria consta uma tabela com a situação de cada cidade listada. No caso de Feira o problema está relacionado a 2 agentes comunitários de saúde. No de Vitória da Conquista, somente 1. Já em Salvador são 13 situações.

A Tribuna Feirense aguarda os esclarecimentos solicitados ao município sobre o episódio.