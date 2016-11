Adsumus: Juiz bloqueia R$10 milhÃµes de contas de vice-prefeito de Santo Amaro e empresÃ¡rios

A Justiça, por meio do juiz Marcos Adriano da Silva Ledo, bloqueou cautelarmente em até R$10 milhões as contas dos bancários envolvidos na Operação Adsumus, deflagrada em outubro pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) (veja aqui).

O vice-prefeito de Santo Amaro, Leonardo Araújo Pacheco Pereira; o ex-secretário municipal de Administração, Desenvolvimento, Obras e Serviços, Luís Eduardo Pacheco Alves; os empresários Paulo Sérgio Soares Vasconcelos, Jachson César Rocha Azevedo e Hildecarlos Seixas de Souza, e contra a médica Ilka de Almeida Sousa Seixas, esposa de Hildecarlos, irão responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A denúncia foi oferecida pelo MP-BA pelos promotores de Justiça João Paulo Schoucair e Aroldo Pereira, da comarca de Santo Amaro, e pelos promotores do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). De acordo com o juiz Ledo, “a medida liminar revela-se plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, visando garantir que, ao fim da ação penal, tenham os réus condições de responder, com o patrimônio sob o qual incide o gravame, pela reparação dos danos que causaram”.