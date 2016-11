Governo promete pagar GAP IV e V para policiais e bombeiros a partir de dezembro

O governador Rui Costa prometeu pagar R$ 31,1 milhões das GAP IV e V para os 3.636 policiais militares e 226 bombeiros, após decisão favorável da Procuradora-Geral do Estado (PGE) a um processo administrativo instaurado pela Secretaria da Administração (Saeb). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18), via rede social do próprio governador, e deve ser paga a partir de dezembro deste ano. Têm direito ao benefício os profissionais que ingressaram na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar após a edição da Lei Estadual 12.566/2012 e aqueles que já estavam nas corporações, mas que inicialmente não possuíam os requisitos exigidos pela legislação.