Roberto Kuelho lanÃ§a o CD Sense Bulir com canÃ§Ãµes inÃ©ditas

O cantor, compositor e jornalista baiano Roberto Kuelho lança seu primeiro CD em plataformas digitais. No trabalho intitulado "Sense Bulir", o autor de hits do pagode e do axé explora novas possibilidades musicais com repertório autoral. O CD poderá ser baixado gratuitamente em sites como Sua Música, Palco MP3 e aplicativos como Spotyfy, iTunes e Deezer.

"O objetivo desse trabalho é mostrar um pouco mais de mim através de algumas canções inéditas produzidas ao longo de minha história como autor. Como novembro é o mês meu aniversário, este ano eu planejei presentear as pessoas com esse registro", conta.

"Alguns amigos opinaram e me ajudaram na escolha das canções. Outros me ajudaram no processo de arranjos a exemplo de Leo Valverde e Gueu Soul, que assinam comigo a direção. Pra cantar convidei Talitha Costa e Djalma Ferreira, grandes artistas de Feira de Santana", adianta Kuelho.