ApÃ³s pedido de advogado, Moro dispensa presenÃ§a de Lula e Marisa em audiÃªncias

O juiz Sérgio Moro aceitou pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dispensou ele e a esposa, Marisa Letícia, das audiências da ação penal da qual são réus, no contexto da operação Lava Jato. O pedido foi preso na última segunda-feira (14).

Segundo informações da Agência Brasil, com a medida, Lula e Marisa não precisarão viajar à Curitiba na próxima semana para assistir ao depoimento das testemunhas de acusação, que será realizado nos dias 21, 23 e 25 de novembro. Apenas a presença dos advogados do casal será obrigatória ao longo das audiências. Ainda nesta quinta-feira (17), Moro notificou a Justiça Federal de São Bernardo do Campo (SP) para que eles fossem intimados a comparecer à oitiva.

O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, também réu na ação, não foi dispensado.