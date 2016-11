Feira inicia discussÃ£o para o turismo Ã©tnico afro

“Tecendo a rede do turismo étnico afro” foi o tema do seminário que reuniu povos de terreiros, de comunidades tradicionais e empreendedores negros, no Mercado de Arte Popular, na tarde desta sexta-feira, 18. A proposta é desenvolver no município o turismo étnico afro.

Após uma saudação a Oxalá, o orixá do dia, uma verdadeira aula de turismo foi transmitida aos participantes pela palestrante e socióloga da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, Tâmara Azevedo.

De acordo com ela, a ideia do seminário é “sensibilizar os atores sociais da cultura e do turismo” de Feira de Santana. “Inicia-se aqui um processo de qualificação e formação de uma rede que de forma autônoma, vai estruturar seus roteiros de turismo étnico afro”, afirmou.

Podem compor a rota de turismo étnico afro, rodas de capoeira, a gastronomia, festas populares, os terreiros, festas populares, entre outros.

A mãe de santo Geovana de Iemanjá comentou que a iniciativa da Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico foi “fantástica”. “Permite uma reflexão turística da nossa cidade, de cunho racial e religioso”.

O seminário foi aberto pelo secretário municipal Antônio Carlos Borges Júnior, que falou da importância do Mês da Consciência Negra, e a diretora do Departamento de Turismo, Graça Cordeiro.