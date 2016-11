Renan Calheiros Ã© alvo de novo inquÃ©rito no STF; parlamentar soma 12 investigaÃ§Ãµes

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), é alvo de um novo inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que foi aberto nesta sexta-feira (18) pelo ministro Dias Toffoli. O inquérito é originado de um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) em fevereiro.

Com a essa nova abertura, Renan passa a ser alvo de 12 inquéritos no STF. Janot requereu que a Corte investigue movimentações financeiras suspeitas de Renan no valor de R$ 5,7 milhões. De acordo com o procurador-geral, a quantia é incompatível com os rendimentos do parlamentar. As suspeitas, de acordo com o jornal O Globo, surgiram a partir de outro inquérito contra Renan, que apurava se uma empreiteira pagava pensão à ex-mulher de Renan, jornalista Mônica Veloso.