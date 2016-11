Neste sÃ¡bado tem Bel Pires no Mercado de Arte

O Mercado de Arte Popular (MAP) promove, neste sábado, 19, a final do concurso de Beleza Negra do Colégio Georgina Soares Nascimento, às 9h. A programação faz parte das ações do Novembro Negro promovida pela Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico no local.

Às 11h30 terá inicio a apresentação da Banda Equalize. Logo em seguida, haverá uma roda de conversa com o professor e historiador Bel Pires sobre “Personalidades negras feirenses”.

“As mulheres negras na história de Feira de Santana”, os turbantes e a rede de mulheres negras na Bahia também serão temas do evento, que vai prosseguir à tarde com o projeto “No Centro tem Cultura”, a partir das 13h30. Já às 15h30, está prevista a apresentação do grupo Raízes do Sampa.