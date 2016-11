Divulgada imagem de Cabral com uniforme de penitenciÃ¡ria e cabeÃ§a raspada

Nesta sexta-feira (18), foi divulgada uma imagem do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso na última quinta (17) pela Polícia Federal (PF), com uniforme da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e com a cabeça raspada. A imagem foi capturada por um computador do sistema penitenciário durante o registro do político.

O ex-governador, que tomou seu primeiro café da manhã na penitenciária nesta sexta, com pão com manteiga e café com leite, mesmo cardápio dos outros detentos, passou a noite em uma cela de nove metros quadrados, na companhia de outros cinco detidos na Operação Calicute.

No almoço e no jantar, o cardápio é composto por arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelha (carne, peixe, frango), legumes, salada, sobremesa e refresco. Já o lanche é um guaraná e pão com manteiga ou bolo.

Sérgio Cabral foi preso sob suspeita de desvio de recursos federais destinados a obras do governo estadual. De acordo com a acusação, ele recebia uma "mesada" no valor entre R$ 200 mil e R$ 500 mil de empreiteiras.

Akpem do ex-governador, outras nove pessoas foram presas na Operação Calicute. O prejuízo estimado é mais de R$ 220 milhões, entre fraudes nas obras do Arco Metropolitano, a reforma do Maracanã e o PAC das Favelas.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Cabral era chefe da organização criminosa que fraudava as obras públicas e chegou a receber R$ 2,7 milhões da empreiteira Andrade Gutierrez, por contrato em obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

A mulher de Cabral, Adriana Ancelmo, foi alvo de condução coercitiva, quando alguém é levado para depor. Ela é suspeita de também ser beneficiária do esquema criminoso e sua defesa ficou de se manifestar nesta sexta-feira.