Ministro da Cultura pede demissÃ£o e quem assume Ã© Roberto Freire

Marcelo Calero, ministro da Cultura do governo Temer, pediu demissão do cargo na tarde desta sexta-feira (18). A assessoria da pasta afirmou que a demissão se deu em razão de divergências de Calero com integrantes do governo. Diante da demissão de Calero, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República anunciou que o deputado Roberto Freire (PPS-SP) será o novo ministro da Cultura.

Celero estava no governo desde maio deste ano, quando foi noemado primeiro secretário nacional de Cultura pelo presidente Michel Temer. Após a recriação do ministério, ele continuou à frente da pasta. De acordo com assessoria do ministério, Calero alegou que pediu demissão por ter incompatibilidades dentro do governo.

A carta de demissão foi entregue diretamente ao presidente Michel Temer na última quinta-feira (17), que pediu para Marcelo Calero pensar melhot sobre o pedido. Nesta sexta, o ministro comunicou a decisão por telefone e confirmou sua saída do Ministério da Cultura.