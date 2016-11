ComeÃ§a hoje (19) Semana Global do Empreendedorismo

Pelo segundo ano consecutivo, Feira de Santana sedia a Semana Global do Empreendedorismo. Promovido através de parceria entre a Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec) em parceria com o Sebrae e outras instituições, o evento será realizado no período de 19 a 25 deste mês.

A programação tem início neste sábado, 19, das 8 às 18h, com a promoção do curso de extensão Oficina de Empreendedorismo, no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Já na segunda-feira, 21, abertura oficial da Semana Global, com apresentação do Programa Música na Escola, seguido de palestra “Cidades Criativas”, pelo secretário de Cultura e Cidadania da cidade de Melellin, Jorge Melguizo. Depois debate/talk com o secretário da Settdec, Antônio Carlos Borges Júnior, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A programação segue na terça-feira, 22, com o seminário “Trabalho, Renda e Sustentabilidade”, a partir das 8hs. A abertura será realizada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho e, em seguida, palestra com o professor Vital Souza sobre “Planejamento de Carreira como Fator de Competitividade. E às 11hs a professora Sílvia Gusmão aborda sobre “Perfil profissional nas novas tendências de mercado”.

Logo após o almoço, Cultura de Cordel, seguido de palestra com o professor Isailton Reis sobre “Coach de Você Mesmo”. Enquanto isso, o professor Leonardo Firmo vai proferir palestra sobre “Motivação Profissional para Empreender, a partir das 16hs. A certificação será realizada a partir das 17hs, no mesmo local dos eventos, no Ville Gourmet, na avenida João Durval, bairro Caseb.

As atividades prosseguem durante toda a semana, com diversas palestras e atividades voltadas para o empreendedorismo. Veja a programação completa em www.feiraempreende.com.br clicando no banner da Semana Global do Empreendedorismo.