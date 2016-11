Garotinho Ã© transferido para hospital particular na Zona Norte do Rio

O ex-governador Anthony Garotinho foi transferido, no início da madrugada deste sábado (19), para o Hospital Quinta D'or, na Zona Norte do Rio. Garotinho obteve o direito de deixar o Hospital Penitenciário, em Bangu, na Zona Oeste da cidade, por ordem da ministra Luciana Lóssio, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O TSE determinou ainda que, depois dos exames de coração, o ex-governador ficará em prisão domiciliar até que seja votado em plenário seu pedido de liberdade.

Garotinho foi levado em uma ambulância por volta de 0h10. O veículo foi escoltado por dois carros da Polícia Federal (PF).

A transferência aconteceu após a chegada da ordem judicial na administração do Complexo de Gericinó, onde fica o Hospital Penitenciário. Uma ambulância do Hospital Copa D'or já esperava desde a noite de sexta-feira (18) para transferir o ex-governador.

Na nova unidade, Anthony Garotinho será submetido a um cateterismo para descobrir a causa das dores no peito após ser preso pela PF, na quarta (16).

A ministra Lúcia Lóssio acolheu o recurso dos advogados do ex-governador e derrubou a decisão do juiz eleitoral Glaucenir Silva de Oliveira. O magistrado afirmou que Garotinho teve regalias no hospital.

Na noite de quinta (17), a transferência do ex-governador para o conjunto de presídios foi tumultuada.

Os agentes da PF foram cumprir o mandado. O ex-governador resistiu e houve confusão ainda no quarto do hospital. Num áudio gravado, Anthony Garotinho discutiu com um agente, se negando a ir para Bangu. Disse temer se morto por bandidos.

No lado de fora do hospital, no momento da transferência, houve nova confusão.

A ambulância com Garotinho chegou a Bangu às 22h30 de quinta. Antes de amanhecer, Rosinha Garotinho levou remédios para o marido, acompanhada do cardiologista.

A visita foi extraordinária, um benefício que, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, é concedido a qualquer preso.

O Ministério Público Estadual abriu procedimento para investigar se houve tratamento privilegiado para o ex-governador no Hospital Souza Aguiar.

“Não houve regalias. A Rosinha realmente dormiu no hospital, mas não dormiu dentro da UTI. Ela dormiu numa sala administrativa que foi cedida pela direção do hospital para que ela ficasse”, disse Clarissa Garotinho, deputada federal e filha de Garotinho.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que não há regalias para parentes de pacientes, mas que separou uma sala apenas para não atrapalhar a rotina do hospital.