Ministro da Fazenda nega repasse de R$ 100 bi do BNDES para os estados

Nesta sexta-feira (18), em Nova York, Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou que o governo possa repassar R$ 100 bilhões aos estados provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

O ministro afirmou em coletiva dada à imprensa que esses recursos "não poderão ir para os estados" e que devem ser devolvidos ao governo federal. Essa foi uma das primeiras medidas do ajuste fiscal anunciado pelo presidente, à época interino, Michel Temer, em maio deste ano.

Na ocasião, foi divulgado que estes valores poderiam abater a dívida pública e, assim que estivessem completamente de volta aos confres públicos federais, poderiam reduzir em R$ 7 bilhões por ano as despesas do governo com subsídio aos empréstimos feitos pelo BNDES a empresas.

Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, levantou a possibilidade de esses recursos serem redirecionados para os estados da federação, que passam por forte crise fiscal. Nesta sexta-feira, o minsitro disse que a "área econômica" havia colocado "na mesa" essa possibilidade.

"Uma das nossas previsões logo no início do governo foi que o BNDES devolvesse para o governo central R$ 100 bilhões daquele montante que foi repassado pelo BNDES lembra disso? Pois é, o que a área econômica colocou na mesa todo o dinheiro da repatriação, mais este para fazer com que tenha a solução para o problema da União e também das unidades da federação", declarou o Padilha.

De acordo com Henrique Meirelles, essa hipótese chegou a ser discutida pelo presidente da República, mas não deverá ser levada adiante.

"Conversamos sobre todas as hipóteses. Como houve perguntas de como essa operação poderia ajudar o ajuste fiscal, o país e os estados, coloquei com clareza que essa operação seria usada para amortizar a dívida, diminuir o custo financeiro do Tesouro e isso melhora o quadro geral. Foi colocado na mesa. Discutimos qual o efeito dessa operação. Estamos discutindo todas possibilidades", declarou Henrique Meirelles.

O ministro afirnmou ainda que essa é uma "operação financeira" e que, portanto, "não é algo que gere receita primária para o governo (...) Não vamos usar para fazer uma despesa primária, isso não. Porque não é uma receita primária. Foi discutida repatriação, novo projeto, antecipação de recursos do pré-sal. Estamos procurando discutir todas as possibilidades", acrescentou o ministro.

Para que a antecipação de recursos do BNDES para o Tesouro Nacional possa ser formalizada, ainda é necessário aval do Tribunal de Contas da União.

Em outubro deste ano, cinco ministros da corte, entre eles o ministro Benjamin Zymler, anteciparam seu voto e afirmaram que votariam acompanhando o relator do processo, o ministro Raimundo Carreiro, que apresentou relatório autorizando a devolução dos recursos para abatimento da dívida. Houve, porém, um pedido de vistas e o julgamento não foi concluído.