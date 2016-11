Wagner Ã© nomeado para presidir Conselho de Desenvolvimento da Bahia

O ex-governador Jaques Wagner foi nomeado oficialmente neste sábado (19) como coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes). A pasta é vinculada à Secretaria de Relações Institucionais (Serin) e fará o trabalho de assessorar o governador Rui Costa na elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Wagner irá para uma função que se assemelha ao cargo no chamado "Conselhão" de Dilma Rousseff, em que fez parte. Em uma rede social, o ex-governador agradeceu o convite para o posto. "Estou muito feliz de estar de volta à Bahia e poder contribuir com nosso projeto. Assumir a coordenação do CODES é desafio que me agrada e estimula: promover diálogo e mediação como método de gestão, como modo de governar", escreveu. O último cargo de Wagner foi como chefe de gabinete da então presidente Dilma Rousseff. A nomeação saiu na edição do Diário Oficial do Estado. Atualizado às 9h30.