Golpe no WhatsApp coloca milhares de brasileiros em perigo

Os usuários do WhatsApp precisam ficar atentos com um novo golpe no aplicativo. De acordo com a empresa de segurança PSafe Tecnologia, os clientes de planos pré-pagos são convidados a uma suposta promoção para conseguir créditos grátis para celular.

A empresa afirma que mais de 25 mil pessoas já foram alvos da ameaça em menos de uma semana. Ainda não há informações sobre quais os perigos para quem clica na mensagem com o texto: "Créditos Grátis para Celular". No entanto, os usuários são levados a fazer o download de um aplicativo falso que pode roubar os dados dos clientes. A PSafe também explica que os criminosos podem utilizar as informações para descontar um valor dos seus créditos ou na fatura mensal do celular e roubar seu dinheiro.

No começo do mês de novembro, um outro golpe estava circulando no WhatsApp e danificando o celular de muitos usuários do aplicativo. Trata-se de uma suposta promoção ligada a companhia aérea Latam que oferece passagens de avião a preço mais barato. A ameaça foi detectada pelo especialista em segurança da empresa Kaspersky Lab, Fábio Assolini. De acordo com Fábio, a frequência deste tipo de golpe está ligado à popularidade do WhatsApp no Brasil. Esta não é a primeira vez que o golpe é aplicado no Brasil. No começo deste ano a rede de lanchonetes Burguer King foi o alvo da ameaça.