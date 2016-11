Fonte Nova estarÃ¡ lotada para jogo que pode garantir acesso do Bahia para SÃ©rie A

Confirmar o acesso à Série A hoje, contra o Bragantino, às 16h30, não depende somente do Bahia. E daí? O torcedor, como sempre, fará sua parte na Fonte Nova, que receberá o seu maior público em 2016.

Mais de 43 mil tricolores vão empurrar o time rumo à primeira divisão, que só virá nesta rodada com um triunfo simples sobre o time paulista, aliado a um tropeço do Náutico diante do Tupi. Um empate já será suficiente.

O canto, que certamente será uníssono, foi multiplicado jogo a jogo, desde que Guto Ferreira assumiu o Bahia no triunfo por 2x0 sobre o Oeste, na 13ª rodada. Na ocasião, o clube teve o seu menor público na Série B, 6.496 pagantes.

“A menor torcida do Bahia na Série B, em casa, foi no jogo que eu assumi. E nesse próximo jogo, a garantia do maior público do Bahia no ano. Isso mostra a virada que foi. Se somar os jogos aqui em casa, estamos com uns quatro a cinco jogos com 20 mil”, lembra o treinador, que preferiu não avaliar minuciosamente o trabalho feito até aqui.

“Acho que consegui fazer coisas importantes. Deixei de fazer da maneira exata que eu gostaria. Mas no todo, está acontecendo. Mas não posso dizer apenas que sou eu. Tem muita gente envolvida. Depois dos quatro pontos, a gente pode conversar de uma maneira mais detalhada. Até lá, tudo isso que a gente conversou aqui pode ser analisado”.

É inegável que o apoio e a energia oriundos da arquibancada têm sido fundamentais nessa arrancada tricolor, que tem a melhor média de público do campeonato, com 15.710 pagantes por jogo, e que ainda aumentará.

“A gente precisa do apoio forte para que a gente consiga marcar cedo, fazer um grande jogo, com todo respeito ao time do Bragantino. Precisamos fazer o melhor jogo para conseguir esse triunfo tão esperado”, destaca Guto.

A confiança no acesso já no jogo de hoje é grande, principalmente pelo retrospecto do Bahia em casa. O tricolor é o melhor mandante da Série B, com 14 triunfos em 18 jogos. Foram 44 pontos conquistados na Fonte e um segundo turno impecável. “Nós temos no segundo turno, oito jogos na Arena e oito triunfos. Temos que continuar trabalhando para até fazer melhor que nesses oito jogos, não correr riscos e alcançar o nosso objetivo, que pode ser o triunfo final. Pode ser, não quer dizer que será. Tomara que seja”, torce o comandante.