31 presos conseguiram escapar da cadeia de Cícero Dantas, na tarde de sexta-feira (18). Segundo a polícia, no momento do fornecimento do jantar, quatro presos renderam dois Investigadores com emprego de chucho (feito de escova de dentes) lesionaram os IPCs em modo leve, trancaram os policiais,soltaram demais presos, e violaram salas e armários, roubando 3 pistolas ponto 40, uma submetralhadora ponto 40 (tudo com um carregador municiado) e uma pump calibre 12.

Segundo delegado Dr. Ozório Miguel de Souza Ramos, a carceragem tinha 53 presos. Desse total 31 fugiram e 22 permaneceram no local.

A polícia está em diligência pela região. Os presos já roubaram carros e motos e estes sendo usados na fuga.

Segue abaixo a relação de fugitivos da DP de Cícero Dantas:

01-Adailton de Jesus Santos

02-Alexsandro Bezerra Conceição

03-Alisson da Conceição Ribeiro

04-Andre da Silva

05-Assis Oliveira Souza

06-Cleidson Justino da S. Santos

07-Danilo Barros

08-Israel Carvalho Santana

09-José Adailton de Jesus Santos

10-José Adriano Carregosa dos Santos

11-José Carlos Conceição Cardoso

12-José Eucleudes Santos De Sena

13-José Henrique V. do Nascimento

14-José Paulo Soares dos Santos

15-José Romário Menezes Almeida

16-José Sidone Jesus dos Santos

17-José Walter N. de Jesus

18-Kainan Nascimento Silva

19-Luciano Santana Brito

20-Luiz Henrique Gomes

21-Manoel Messias Lima Durval

22-Paulo Cesar de Jesus Santos

23-Paulo Oliveira Targino

24-Rodrigo de Jesus Portela

25-William Dias da Silva

Comarca de Cipó

26-Fabrício Nascimento de Alcântara

Comarca de Nova Soure

27-Emilson Jesus dos Santos

Comarca de Ribeira do Pombal

28-Jonatas Jesus dos Santos

29-José Maurício Conceição dos Santos

30-Fladimir Miranda de Barros

31-José Marcio Souza da Silva