"Quanto mais se proíbe, mais se gera outras drogas e piora a situação".

Com um discurso que critica a proibição do uso das drogas, o juiz Luís Carlos Valois, foi aplaudido, na sexta-feira (18), durante evento do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. O magistrado avaliou que a guerra às drogas é uma questão complexa que não deve ser resolvida apenas com prisão.