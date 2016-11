Motorista fica ferido apÃ³s carro capotar na BR-020

Um motorista ficou ferido após um capotamento na BR-020, perto de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano, nesta sexta-feira (18). De acordo com a Polícia Militar local, o motorista contou que o acidente ocorreu após ele tentar fazer uma ultrapassagem. No momento do acidente, na localidade de Rio de Pedras, a pista estava molhada por conta da chuva, o que fez o veículo derrapar na pista. Por conta disso, o condutor perdeu a direção. Segundo o G1, o motorista teve ferimentos leves. Ele seguia sozinho no veículo.