Ryan Bader anula Minotouro, frustra brasileiros e vence no UFC SÃ£o Paulo

Ryan Bader foi um visitante indigesto para Rogério Minotouro, na luta principal do UFC São Paulo, sediado no Ginásio do Ibirapuera, sábado. O americano venceu o anfitrião por nocaute técnico aos 3m51s do terceiro round. Esta foi a segunda vitória de Bader contra o adversário, a quem vencera por pontos, em 2010.

- Tenho conversado com o UFC, vou renovar, e não vejo ninguém mais merecedor que eu no top 5. É isso (disputa de cinturão) que estou almejando - disparou Bader, ainda no octógono, enquanto o público rapidamente se retirava da arena.

Bader, que atropelou Ilir Latifi em setembro, não só dá um passo à frente no peso-meio-pesado, como frustra o embalo de Minotouro, que nocauteou Patrick Cummins, em maio, no UFC 198, em Curitiba.