Trem descarrilha e deixa 90 mortos na Índia

Pelo menos 90 pessoas morreram e 100 ficaram feridas neste domingo (20) em um acidente ferroviário, depois que vários vagões do trem no qual viajavam descarrilaram no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia. O número de mortos, porém, não é definitivo e pode aumentar.

Segundo a CNN, 107 pesssoas morreram e mais de 150 ficaram feridas - 40 gravemente.

"O acidente aconteceu durante a madrugada perto da cidade de Pukhrayan", afirmou o porta-voz da Força Nacional de Resposta de Desastres, Anil Shekhawat. "Há 14 vagões afetados pelo acidente", completou Shekhawat.

Um porta-voz da Região Norte e Central da Rede de Ferrovias indiana, R.D.Bajpayee, disse que "as causas do acidente ainda não puderam ser determinadas".

Dentre os feridos, 76 seguem internados em hospitais, muitos em estados grave, informou o inspetor geral da polícia do distrito, Zaki Ahmed.

Equipes de resgate seguem na região.

O ministro de Ferrovias indiano, Suresh Prabhu, afirmou no Twitter que unidades médicas móveis foram imediatamente para o local do acidente e todos os feridos foram levados aos hospitais mais próximos. "As ações mais contundentes dentro do marco legal serão realizadas contra os responsáveis do acidente", disse Prabhu.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou em mensagem na rede social Twitter que suas preces estão com aqueles feridos no "trágico acidente" para sua pronta recuperação, afirmando que está em contato direto com o ministro de Ferrovias.

A rede ferroviária indiana é, com 65 mil quilômetros, a quarta maior por extensão do mundo, e transporta diariamente cerca de 23 milhões de passageiros.