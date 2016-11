ApÃ³s decisÃ£o de Padilha, Geddel diz que nÃ£o abre mÃ£o de salÃ¡rio acima do teto

O ministro Geddel Vieira Lima, da secretaria de Governo, disse que não vai seguir Eliseu Padilha e abrir mão de parte de seu salário para se enquadrar no teto constitucional.

Entre os ministros do presidente Michel Temer, três recebem valores mensais acima de R$ 33.763: Geddel, Padilha, e Osmar Terra (Desenvolvimento Social e Agrário). À coluna Expresso, da revista Época, contudo, o baiano disse que não vai diminuir os rendimentos que recebe. Segundo Geddel, ele tem amparo legal para receber os R$ 51.288,25 – resultados da soma de seu salário com sua aposentadoria como deputado.

Pela Constituição, o valor da aposentadoria não teria que entrar no cálculo do teto. Por isso, o peemedebista disse que “está à vontade para discutir a reforma da Previdência, porque não recebo nada que não esteja amparado legalmente”. Eliseu Padilha decidiu abrir mão de parte do seu salário no Executivo para respeitar o teto constitucional. Padilha recebe cerca de R4 50 mil por acumular o que recebe pela Casa Civil com sua aposentadoria como ex-deputado. Ainda assim, disse que se enquadraria no valor máximo de “consciência tranquila”.