IncÃªndio atinge casa e destrÃ³i cÃ´modos na Santa MÃ´nica

Um incêndio que atingiu uma casa em Feira de Santana na tarde de sábado (19) destruiu cômodos inteiros do imóvel. Ninguém ficou ferido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h20, e uma unidade foi acionada par ir até o local controlar as chamas. A residência atingida fica na Rua São Conrado, no bairro da Santa Mônica.

Ainda de acordo com O Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o incêndio tenha começado em um dos quartos da casa.O órgão não divulgou a extensão dos danos causados no imóvel, nem o que pode ter iniciado as chamas.