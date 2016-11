Filhos de Gandhy terÃ¡ que devolver R$ 517 mil captados pela Lei Rouanet

O bloco dos Filhos de Ghandy terá que devolver uma quantia de R$ 517 mil aos cofres públicos, arrecadados pela Lei Rouanet. De acordo com a coluna Satélite, públicada neste sábado (19), o grupo está na lista de projetos que receberam incentivos através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), mas tiveram suas contas negadas pelo Ministério da Cultura (MinC).

No ano de 2012, o bloco Filhos de Gnadhy conseguiu o aval no ministério para captar o total de R$ 1,35 milhão em recursos que viabilizariam os três dias de desfile do afoxé no Carnaval de Salvador em 2013. Contudo, uma portaria publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial da União determinou que a entidade terá que restituir parte da soma ao Fundo Nacional de Cultura.

De acordo com a portaria, o Filhos de Gandhy foi punido ainda com a inabilitação por um período de três anos. Ou seja, o bloco terá todos os seus projetos ou propostas cancelados e ficará impedido de captar novos patrocínios públicos, além de também não poder receber repasses do Pronac.