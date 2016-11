Na noite de ontem (19), dois homens foram baleados no estacionamento do Boulevard Shopping, em Feira de Santana. Identificados como Bira e Caíque, as vítimas chegaram no local em uma motocicleta, quando foram atingidos com disparos de arma de fogo, por um indivídu, até o momento, não identificado.

Eles foram levados para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde permanecem internados.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e o motivo da tentavia de homicídio.