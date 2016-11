Taxistas serÃ£o retirados de pontos da GetÃºlio Vargas a partir de amanhÃ£ (20)

A partir da próxima segunda-feira (21), alguns pontos de táxi da Avenida Getúlio Vargas serão retirados, por conta das intervenções das obras do BRT. A mudança ocorrerá no ponto do supermercado G. Barbosa e da lanchonete Habibs. O estacionamento de veículos particulares também estará proibido nestes locais.

“Nós precisamos fazer uma intervenção na estação do BRT onde era localizado o espaço Marcus Moraes, que vai tomar até 1,5 metro da pista de circulação dos veículos. Por conta disso, para não estrangular aquela região, nós precisamos retirar os taxistas, que são os únicos pontos cativos que existem ali. O Secretário Pedro Boaventura com a equipe dele já providenciou isto, e a partir da segunda-feira que vem nós estaremos com essa intervenção”, afirmou o superintendente de trânsito, Francisco Júnior.

Ele lembrou que quando o projeto do BRT estiver completamente implantado, haverá algumas modificações nos estacionamentos da Getúlio Vargas. “O projeto contempla uma reestruturação desde a Olímpio Vital, na altura do SAC, até a altura da Avenida João Durval. Os taxistas já foram contactados sobre isso desde a gestão do major Ebenézer Tuy. Essa modificação foi exaustivamente conversada com todo o seguimento. Nós perderemos um metro e meio, mas ganharemos a faixa que era para estacionamento e agora será para circulação”, informou.