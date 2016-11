Homem baleado em estacionamento de shopping morre no HGCA

Os homens baleados na noite de ontem (19), no estacionamento do Boulevard Shooping, foram identificados como Joseilton Santos de Oliveira, 19 anos, e Caíque Emerson de Jesus Bispo, 22 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

De acordo com informações com a polícia, Caíque tem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As vítimas transitavam no estacionamento em uma moto XRE de cor preta, quando foram atingidas pelos disparos efetuados por três homens que estavam a pé.

Um dos três autores dos disparos, um menor de idade, já foi identificado.