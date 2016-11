Policiais da 75ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Base Sertão) prenderam onze pessoas no último sábado (19) por tráfico de drogas, no município de Juazeiro. As prisões são decorrentes de três abordagens realizadas no bairro Itaberaba.

Durante a operação, foram apreendidos 700 gramas de maconha, 65 "dolões "de maconha e sete petecas de cocaína.Os suspeitos e o material detido foram apresentados à Delegacia de Polícia da região.