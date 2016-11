Escola municipal escolhe a Beleza Negra 2016

A estudante Jamile Moreira da Silva é a Beleza Negra 2016, enquanto Edmilson Santos Marinho foi escolhido o Negro Mais Belo 2016, da Escola Georgina Soares do Nascimento. O concurso foi realizado na manhã deste sábado, 19, no Mercado de Arte Popular (MAP), e evidenciou a valorização da cultura afrodescendente em Feira de Santana.

Jamile disputou o título com outras cinco candidatas e um empate técnico foi definido pelo jurado, levando em conta a desenvoltura no palco com a dança afro. Enquanto isso, Edmilson também disputou com outros cinco concorrentes e venceu folgadamente mostrando toda a performance com sua coreografia, simpatia e vestimentas.

Durante o concurso, os estudantes ainda apresentaram dança. Ainda foram apresentados shows de roda de capoeira e samba de roda em um palco bastante estilizado, com pilão, candeeiros, cestos, balaios, esteiras, chapéu de palha e peneiras.

A iniciativa marca as comemorações pelo Dia da Consciência Negra, comemorado neste domingo, 20, considerado também o Dia de Zumbi dos Palmares.

Pelo palco ainda passou o Grupo Abraço, formados por “pessoas do bem querendo fazer o bem”, como eles próprios fazem questão de se definirem, ao estimularem mais amor entre as pessoas através do simples gesto de um abraço fraterno.