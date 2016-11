Moradores da Cidade de Deus encontram sete corpos após troca de tiros de sábado

Moradores da localidade do Brejo, na Cidade de Deus, encontraram sete corpos na manhã deste domingo (20), após troca de tiros ocorrida no sábado (19). Os cadáveres estavam cobertos com lençóis, de acordo com o Extra. Moradores relataram que parentes e amigos das vítimas removeram os corpos das matas - todos sem identidade revelada - e levaram para uma espécie de barraca, improvisada em uma praça próxima ao condomínio Itamar Franco.

Os moradores relataram ainda à publicação que as vítimas teriam sido executadas, já que apresentavam marcas de tiros pelo corpo. A região está ocupada por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) desde o início da manhã deste domingo, depois que um helicóptero a Polícia Militar caiu na tarde deste sábado (19), durante troca de tiros na região.