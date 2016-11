Centro de Abastecimento terá área de carga ampliada

A área de carga e descarga de caminhões do Ceasa, no Centro de Abastecimento, será ampliada visando atender à demanda do maior entreposto comercial atacadista do interior do estado. A iniciativa foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã deste sábado, 19, durante visita ao local.

José Ronaldo avaliou um pré-projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e apresentado pelo secretário José Pinheiro. Determinou alguns ajustes visando atender às expectativas dos usuários do equipamento público.

O novo trecho de estacionamento exclusivo para caminhões será construído também na avenida de Canal, ao lado da área de carga e descarga já construída pela atual administração e que será interligada.

José Ronaldo observou que com a iniciativa, o Governo Municipal pretende evitar que caminhões permaneçam estacionados em locais indevidos, ao longo da avenida de Canal, provocando congestionamento.