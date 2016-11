Papa Francisco encerra Ano Santo em missa para 70 mil pessoas neste domingo

O papa Francisco celebrou neste domingo (20) uma missa de encerramento do "Ano Santo da Misericórdia" da Igreja Católica Romana, para 70 mil pessoas, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O líder religioso fechou a "Porta Santa", através da qual cerca de 20 milhões de peregrinos caminharam desde que foi aberta em 8 de dezembro, conforme estima o Vaticano, para buscar bênçãos especiais e simbolicamente passar do pecado à graça.

Os Anos Santos costumam acontecer a cada 25 anos, de acordo com a Reuters, exceto se um papa decretar algum ano extraordinário, como aconteceu neste. O próximo seria em 2025, mas Francisco, preocupado com crescentes divisões e conflitos no mundo e com a polarização entre católicos, determinou um ano especial sobre o tema da misericórdia, uma parte importante para sua busca por uma igreja menos crítica e mais inclusiva.

"Pedimos a graça de nunca fechar as portas da reconciliação e do perdão, mas sim de saber superar o mal e as diferenças, abrindo todos os caminhos possíveis de esperança", disse o papa, de acordo com a agência de notícias. Católicos de todo o mundo foram convidados a perdoar uns aos outros e o papa fez apelos para que os líderes mundiais fizessem gestos de reconciliação e paz.