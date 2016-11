Goleada mantém o Vitória afastado do rebaixamento

O jogo entre Vitória e Figueirense, neste domingo, gerou definições importantes na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro: o Vitória goleou por 4 a 0 no Barradão e assim respirou na luta contra o rebaixamento - está em 16º e tem 42 pontos, três a mais que o Internacional, primeiro time no Z4. Já o Figueirense foi rebaixado matematicamente com 34 pontos e vai disputar a Série B em 2017.

No 1º tempo o jogo foi aberto e com muitas chances de gol. O Vitória saiu na frente com uma "bomba" de Willian Farias, mas o Figueirense não se entregou e poderia ter empatado a partida, mas errou finalizações e parou no goleiro Fernando Miguel.

Já no 2º tempo o Vitória não deu tempo para o Figueirense reagir. Com apenas 30 segundos, Zé Love já acertou um chute de primeira e fez outro belo gol. Aos 11min, Kieza aproveitou uma bonita tabela do trio de ataque e marcou o dele. E aos 15min, Marinho acertou um chute potente no ângulo. O Figueirense até acertou uma bola na trave, com Rafael Moura, mas não teve como reagir.

Na próxima rodada o Vitória enfrentará o Coritiba fora de casa e por fim jogará contra o líder Palmeiras em casa. Já o Figueirense receberá o Fluminense e depois visitará o Sport.

Melhor: Marinho e sua dança

Mais uma vez ele foi o grande nome do jogo, mas no 1º tempo falhou feio ao perder um gol de cabeça sozinho e sem goleiro. Porém, terminou o jogo com duas assistências, um gol e uma comemoração inusitada, em que dançou e depois ficou parado, ao estilo "mannequin challenge". Marinho foi substituído por Tiago Real aos 28min porque está a um cartão amarelo de ser suspenso.

De olho no Internacional

O Vitória ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas para isso o Internacional terá que aplicar uma goleada contra o Corinthians, nesta segunda-feira, em São Paulo: precisa vencer por cinco gols de diferença e assim chegar aos 42 pontos com um saldo de gols melhor.

Cachorro em campo

Aos 44min de jogo, um cachorro entrou em campo rapidamente, mas não chegou a atrapalhar a partida. Quando a bola foi para o lado onde ele estava, o cão saiu e permitiu que o jogo continuasse.

Substituição relâmpago

Antes de completar 1min de jogo, o lateral Zé Welison (do Figueirense) disputou uma jogada aérea, caiu em cima do ombro direito e teve que ser substituído. Depois foi detectado que ele quebrou a clavícula e não jogará mais nesta temporada. O lateral Euller entrou no lugar dele.

Argel x Figueirense

O técnico do Vitória, Argel Fucks, tem identificação com o Figueirense, pois já treinou o time três vezes, em 2012, 2014 e 2016. Na segunda passagem, ele evitou o rebaixamento do Figueirense à Série B, mas neste ano não foi feliz e saiu após uma vitória, quatro empates e quatro derrotas. Agora ainda saiu vitorioso contra o ex-time.

Barradão decisivo

A campanha do Vitória no Barradão não foi boa, mas na reta final do Brasileirão tem sido positivo jogar em casa. Contra o Atlético-PR, o time conseguiu uma virada bonita e venceu por 3 a 2. Agora parece ter embalado com a festa da torcida.

Desfalques

O jogo não gerou apenas boas notícias para o Vitória, pois Diego Renan e Victor Ramos levaram o terceiro cartão amarelo e vão desfalcar o time contra o Coritiba.

VITÓRIA 4 x 0 FIGUEIRENSE

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data: 20/11/2016 (domingo)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP).

Cartões amarelos: Diego Renan (VIT), Victor Ramos (VIT), Yago (FIG), Bady (FIG), Willian Farias (VIT), David (VIT)

Gols: Willian Farias, aos 22min do 1º tempo; Zé Love, aos 30s do 2º tempo; Kieza, aos 11min do 2º tempo; Marinho, aos 15min do 2º tempo

VITÓRIA

Fernando Miguel; José Welison (Euller), Kanu, Victor Ramos, Diego Renan; Willian Farias, Marcelo, Cárdenas; Marinho (Tiago Real), Zé Love (David) e Kieza.

Técnico: Argel Fucks

FIGUEIRENSE

Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley e Marquinhos Pedroso; Josa, Jackson Caucaia (Yago) e Bady (Renato); Lins, Everton Santos (Rafael Silva) e Rafael Moura.

Técnico: Marquinhos Santos