Temer faz roleta russa com o destino

O acaso fez de Temer presidente, um atalho em que ele tomou o lugar daqueles de quem foi avalista, em um processo legal, ressalte-se. Apesar dos questionamentos e do Fora Temer, o presidente interino teve o crédido incial da Sociedade, em crise econômica, e que enxergava a venezuelização no horizonte.

Temer tomou uma série de pequenas medidas acertadas, desde a liberação dos aviões da FAB para transporte de orgãos, passando por mudança na política externa, à reorganização da economia. Anunciou a reforma do ensino médio, empacada desde o governo Dilma- sem protestos-; a reforma da Previdência, inevitável; a PEC do Teto de Gastos, com defeitos, mas necessária; apesar de duras. Acontece que Temer deve parte de seu sucesso aos velhos amigos- ou cavaleiros do apocalipse-, se preferir: Jucá, Geddel, Moreira Franco, Padilha. Todos já citados na Lava-Jato, sendo que um deles, Jucá, teve de renunciar ao cargo de Ministro.

Temer, refém e cúmplice, em igual proporção, prefere agir como amigo dos amigos. Acaba de nomear Jucá líder do governo, e, faz-se de morto, com o escândalo da demissão do Ministro da Cultura por pressão de Geddel para liberar a construção de um imóvel em sítio histórico da Barra, em Salvador.

Além disso, o interino, tem apoiado subliminarmente as ações contra a Lava-Jato no Congresso, permitiu a farra áerea dos Ministros com avões da FAB, aumentou os gastos nos cartões corporativos e não fez nenhuma ação para cortar as despesas do governo central.

Temer está fazendo roleta russa com a sobrevivência política. A população irritada, tensa, demonstra intolerância com a corrupção e exige respostas maiores do que o Presidente sinaliza. Assim, esgota-se rapidamente o limitado capital de boa vontade que parecela da Sociedade lhe oferecia. E os riscos de Temer levar o país a uma convulsão se acentuam.

A vaidade pessoal e os compromissos de grupo não podem ser maiores que a oferta do destino, para Temer