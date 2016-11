Empoderamento da mulher negra é tema de clipe da artista baiana Luana Assiz

A jornalista e musicista Luana Assiz lançou, neste domingo (20), em seu canal no YouTube, o clipe da música 'Encrespei', de sua autoria. A composição fala sobre a naturalização capilar e carrega a bandeira da valorização da identidade negra.

O tema nasce de um processo vivido pela autora, que há um ano decidiu iniciar sua transição capilar, caminho que abre janelas para além da estética.

A escolha do Dia da Consciência Negra para o lançamento da obra tem como objetivo acrescentar o projeto às diversas expressões que fazem parte do dia 20 de novembro. "É uma forma de colocar a minha voz ao lado de tantas outras que gritam por representatividade numa data que nos convida a (re)avaliar nossos caminhos e lutas", afirma a compositora, que utilizou o samba como forma de expressão dessas ideias.

A música 'Encrespei' tem direção musical e mixagem de Ataualba Meirelles. A gravação é interpretada por Luana Assiz, acompanhada por Jurandir Santana no violão, Hugo Sambone no trombone, Giba Conceição nos instrumentos percussivos e Lorena Dias, no backing vocal.

O clipe tem direção geral, roteiro, fotografia, captação de imagens e edição assinados por Peu Teles e direção artística e maquiagem de Dominique Meirelles.