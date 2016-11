Presos matam companheiro de cela e mandam recado para juízes

Um detento foi morto no complexo policial de Barreiras, no Oeste do estado, na noite deste domingo (20). De acordo com a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), o caso aconteceu por volta das 19h. O homem pertencia a um grupo rival e foi espancado antes de ser morto.

Após o crime, os detentos deixaram recados para os juízes da cidade pedindo para serem soltos e para que a visita seja realizada toda a semana. Segundo a Coorpin, os presos recebem visitas de familiares a cada 15 dias. Ainda segundo um funcionário da Coordenadoria que não quis se identificar, o local tem capacidade para 28 presos, mas no momento abriga 71.

"Queremos nossos direitos e visita toda semana. Solta. Tamos com fome. Solta Fabiano (sic)", escreveram os presos no bilhete deixado na cela.

"Cuidamos dos presos por ordem judicial, mas não é responsabilidade nossa. É preciso inaugurar o presídio. Temos capacidade para 28 presos, mas aqui tem 71", afirmou o funcionário. O corpo do detendo morto neste domingo (20) foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) e vai passar por perícia antes de ser liberado para o sepultamento. A polícia vai fazer uma varredura nas celas e investigar o caso.

Essa não é a primeira vez que um detento é morto no complexo policial. No dia 30 do mês passado o outro preso foi morto por companheiros de cela. Ângelo Cássio Araújo, 40 anos, foi encontrado pendurado de cabeça para baixo em uma viga na parede da cela, com uso de lençóis. O recado na barriga do preso também pedia a soltura de detentos.