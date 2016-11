Jaques Wagner deve ser candidato a deputado ou senador em 2018

O ex-governador Jaques Wagner já avalia quais são suas opções para as eleições de 2018. Logo após tomar posse como coordenador do Conselho de Desenvolvimento da Bahia, o ex-ministro disse que o mais provável é que tente voltar ao Congresso Nacional.

“O que está mais colocado neste momento é uma candidatura minha ao Senado. Seria a naturalidade, na medida em que muita gente achava que eu deveria ser senador em 2014 e eu preferi trabalhar pelo grupo, ficar sem mandato para poder contribuir. Da mesma forma eu digo hoje: eu vou jogar na posição que for melhor para o grupo. Se for como deputado, como senador, se for para não ser candidato... A minha tendência é voltar a ter um mandato político. Então eu diria que está entre deputado e senador”, contou nesta segunda-feira (21).

Questionado sobre como se sentia por não possuir direito a foro privilegiado com o novo cargo que assume, Wagner minimizou: “Eu acho que hoje em dia o que a gente tem que lutar é para que a justiça se faça cumprindo o estado democrático e de direito. Eu estou muito tranquilo com meus oito anos à frente do governo do estado da Bahia”.