Rodada define times que vão às quartas de final da Copa dos Bairros

As equipes Arca, Bahia de Santos, Acorda pra Vencer, Ipiranga, Novo Horizonte e Inter Papagaio. Mais Vitória do Papagaio e Baraúnas triunfaram na rodada de domingo e passaram às quartas de final da Copa do Bairros.

Arca, Ipiranga e Novo Horizonte se classificaram nas cobranças de penalidades máximas, porque empataram suas partidas no tempo normal.

Destaque para o triunfo do Bahia de Santos sobre o Barcelona, por 4 a 0. Os goleiros do time derrotado não apareceram.

Outros destaques são os dois times do Papagaio, Inter e o Vitória, que passaram às quartas de final da competição.

Os sorteios que definirão os confrontos da próxima rodada, no domingo, serão realizados nesta quarta-feira, 23, às 16h, na Secel.

As escolhas dos adversários são realizadas na presença dos dirigente das equipes e diretores da Secel.

RESULTADOS

Arca 0 x 0 Cidade Nova

Bahia Santos 4 x 0 Barcelona

Acorda pra Vencer 2 x 0 Bahia Centro

Ipiranga 2 x 2 Juventus

Novo Horizonte 1 x 1 Fraternidade

Inter Papagaio 1 x 0 Delsaaty

Cruz Azul 1 x 3 Vitória do Papagaio

Baraúnas 1 x 0 Estação