Agência do Banco do Brasil será fechada em Feira

As atividades da agência do Banco do Brasil da Rua J.J Seabra, em Feira de Santana, serão encerradas. Além disso, outras duas unidades, localizadas nas Avenidas Maria Quitéria e Getúlio Vargas, serão transformadas em postos de atendimento digitais.

A medida faz parte da reestruturação do banco público em todo o país. No total, na Bahia, 12 agências do BB serão encerradas e 33 serão transformadas em postos de atendimento. A decisão foi criticada pelo Sindicato dos Bancários do município.

Feira possui seis agências do Banco do Brasil, além de postos de atendimento e correspondentes bancários.