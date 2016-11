Inscrições de concurso público da Agerba têm início adiado

Uma mudança feita pelo Banco do Brasil forçou o adiamento do início das inscrições do concurso público da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), previsto para esta segunda-feira (21).

O BB é a entidade responsável pelos procedimentos bancários das inscrições e alterou as regras para este concurso. Segundo a Secretaria da Administração (Saeb), a modificação foi feita “de última hora”.

A informação do adiamento consta no Portal do Servidor e no site do IBFC, empresa organizadora do certame, desde a última sexta-feira (18). De acordo com a Saeb, um novo cronograma atualizado será publicado pelos órgãos assim que forem realizadas as adequações necessárias.

“O objetivo prioritário do Estado é minimizar o ônus aos candidatos”, afirma a pasta. Apesar do adiamento, o concurso público está mantido, oferecendo 60 vagas de Especialista em Regulação e Técnico em Regulação.