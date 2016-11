Rapaz assassinado nas margens da Lagoa Grande voltando da casa da namorada

Um jovem foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (22), na Lagoa Grande, no bairro Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida na cabeça quando passava próximo a lagoa segurando uma gaiola com passarinhos. Ele estava voltando da casa da namorada, no mesmo bairro, quando foi surpreendido por um homem que estava a pé.

A vítima era ajudante de pedreiro, residia na cidade de Anguera. Segundo a sogra, o jovem se chama Edson kener Brito Oliveira. A gaiola foi retirada do local do crime.

Este é o segundo homicídio registrado no local neste ano. O primeiro crime ocorreu no dia 16 de outubro por volta das 12h20. Luis Nascimento dos Santos, 28 anos, estava vendendo água no local quando dois homens armados em uma motocicleta Bros, cor vermelha, se aproximaram e efetuaram os disparos.