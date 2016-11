Câmara desistiu de 84 novos assessores

A Câmara de Feira de Santana desistiu de aprovar o projeto que daria mais quatro assessores para cada vereador. A ideia, encampada por 19 vereadores que assinaram o projeto, foi duramente criticada e arquivada na sessão de ontem.

De repente, ninguém mais estava a favor.

O município não economiza com a desistência. O valor que a Câmara recebe não muda. Só faria diferença se o dinheiro que sobra fosse devolvido. Mas a regra do Legislativo feirense, como de quase todo lugar, é gastar a receita integralmente (exceção foi a Câmara de Salvador, que no ano passado devolveu à prefeitura o valor de R$ 15 milhões, de acordo com informações do presidente, o tucano Paulo Câmara).

O recuo de qualquer maneira é positivo, porque demonstra que os vereadores são capazes de ouvir as queixas que ecoam na população. E também porque são quatro assessores a menos no processo de criação de uma estrutura privilegiada de manutenção do poder. Cada vereador tinha já 14 assessores.

Não há trabalho para justificar um número tão alto. Nem espaço físico para abrigar tamanha assessoria. Ir para a eleição com quase duas dezenas de cabos eleitorais em tempo integral é uma vantagem desproporcional em relação aos demais candidatos.

O dinheiro público deveria ter uso melhor. Mas aí é uma revolução de costumes que o Brasil todo precisa fazer e não é pela Câmara de Feira de Santana que esta revolução começará.