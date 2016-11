Longa-metragem sobre a operação Lava Jato inicia filmagens em Curitiba

Dirigido por Marcelo Antunez, o longa-metragem “Polícia Federal – A Lei é Para Todos”, sobre a operação Lava Jato, começou a ser filmado na última sexta-feira (18), em Curitiba. De acordo com o Glamurama, o elenco, que conta com nomes como Flávia Alessandra, Antonio Calonni, Bruce Gomlevsky, Ary Fontoura, Roberto Birindelli e Rainer Cadete, rodou cenas na superintendência da PF, onde as investigações da Lava Jato estão concentradas, e em uma rodovia próxima à capital paranaense.

Ainda segundo o site, entre 25 e 29 de novembro a equipe chega a São Paulo para filmar cenas como a prisão de empreiteiros. Já em dezembro e janeiro as gravações seguem para o Rio de Janeiro, onde serão rodadas todas as cenas internas e algumas externas.

O filme, que conta com um orçamento de R$ 14 milhões via investimentos privados, teve um processo de pesquisa de 12 meses, viabilizado por um acordo de cooperação entre o produtor Tomislav Blazic e a Polícia Federal, que abriu as portas da superintendência em Curitiba e da sede em Brasília para a equipe. O acordo prevê ainda o apoio logístico da PF, que permitirá a utilização de equipamentos como viaturas, helicópteros, armamentos e uniformes reais, além de filmagens nas instalações onde a operação é conduzida. A previsão de lançamento de “Polícia Federal – A Lei é Para Todos” é para maio de 2017, com a possibilidade de rodar mais outros dois longas, uma série de TV e três livros ficcionais.