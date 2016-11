Ronny leva a presidência mas tem que fazer concessões

Pelo número dos que publicamente já lhe declararam apoio, o vereador Ronny parece ter garantida sua recondução à presidência da Câmara.

Teve porém que fazer concessões, a principal delas a de não poder se perenizar na presidência, à maneira de Marcelo Nilo na Assembleia Legislativa, sendo obrigado a abrir caminho para outro.

A Câmara aprovou emenda proibindo reeleição. O que sempre foi proibido, mas tinha sido permitido no final do mandato do presidente anterior, Justiniano França, quando já estava tudo acertado para que Ronny lhe sucedesse.

Cada mandato dos vereadores, de quatro anos, corresponde a dois mandatos de Mesa Diretora, que é eleita no início e no meio da legislatura, para um período de dois anos.

Um vereador só podia exercer dois mandatos de presidente consecutivos se fosse em duas legislaturas diferentes (nos dois anos finais de uma e nos dois iniciais da seguinte).

A mudança ocorrida no final do mandato de Justiniano França tinha como beneficiário direto o próprio Ronny. Depois de eleito para o período 2015/2016, ele poderia se eleger agora em janeiro para o período 2017/2018. Em seguida para 2019/2020 e assim sucessivamente. Com a volta da regra que proíbe reeleição, terá que deixar a função ao final de 2018.

Os vereadores também encurtaram o mandato do ouvidor, de quatro para dois anos. Com a redução, seu período no cargo poderá coincidir com o do presidente da Câmara. O cargo é de confiança da presidência e foi criado no ano passado sob medida para um dos mais próximos auxiliares de Ronny, Humberto Cedraz, que estava nomeado gerente legislativo e foi transformado em ouvidor.