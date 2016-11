Wagner assume que foi para o governo trabalhar por reeleiÃ§Ã£o de RuiÂ Costa

Confesso que eu esperava um pouco mais de cerimônia, mas ninguém fez questão de esconder. “O objetivo é que nosso projeto tenha sucesso em 2018 com a reeleição de Rui para o governo. Esse é o objetivo que estou vindo aqui trabalhar”.

A declaração do ex-governador Jaques Wagner está na edição de hoje do jornal A Tarde e foi feita em discurso nesta segunda-feira (21), quando ele tomou posse como coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado.

Cai por terra, portanto, o discurso oficial, que era assim: “Com a meta de auxiliar o Poder Executivo Estadual na elaboração de políticas e estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável em todas as regiões da Bahia, o governador Rui Costa empossou o ex-governador…”, blá,bláblá.

Wagner vai suprir a carência do governo na política, fazendo o que mais sabe. Rui admitiu ontem mesmo na cerimônia que deu prioridade à gestão e não se arrepende, porque de outro modo o estado poderia estar como outros que estão em dificuldade financeira.

Mas, embora não admita, o quadro mudou. As eleições de 2012 foram um desastre para o PT nacional e baiano. Aliados de Rui foram bem (PP e PSD sobretudo), mas com isso terão maior poder de barganha e será preciso administrar a pressão de João Leão e Otto Alencar por mais poder na máquina estadual. Sem desconsiderar ainda que os dois partidos, no plano federal, abandonaram o PT e pularam no barco de Michel Temer (PMDB), logo que ficou claro que não havia salvação para Dilma Rousseff.

E o desenvolvimento econômico e social do estado? Deus proverá.