Ex-parceiro de ET, Rodolfo ganha processo milionÃ¡rio contra o SBT

O jornalista Rodolfo de Almeida, famoso pela dupla com ET, venceu uma ação trabalhista que move contra o SBT desde 2009. Doente, Rodolfo afirmou ao Notícias da TV, de Uol, como pretende usar o dinheiro, que ainda não recebeu. "Vou investir em terra e enxada", afirma.

Atualmente, Rodolfo vive da renda gerada por uma chácara de hortaliças orgânicas de um amigo na Grande São Paulo. Ele batalha contra uma depressão e ajuda o pai, que tem câncer. No mês passado, ele afirmou estar "desesperado" com sua situação de vida.

Desde que saiu do SBT, depois de trabalhar na emissora por 12 anos, Rodolfo processa o canal. Em 2012, ele ganhou em primeira instância o direito de receber váris indenizações, a maior parte em relação às diferenças decorrentes da redução do salário que sofreu - de R$ 34 mil em 2000 para R$ 5 mil em 2009. O valor exato não foi calculado, mas Rodolfo deve ganhar milhões de reais.

A sentença foi confirmada em última instância em abril, pelo Tribunal Superior do Trabalho. O SBT apelou fora do prazo, mas o pedido foi negado. A emissora entrou com novo recurso, que também foi rejeitado.

Para Ronaldo Sposaro Junior, advogado de Rodolfo, a decisão agora é definitiva. Já o SBT discorda e entrou com um novo recurso, o chamado embargos declatórios. A assessoria diz que aguarda ainda uma decisão final do TST.