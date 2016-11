Prefeitura de Esplanada abre concurso com salÃ¡rios de atÃ© R$ 3.600

A prefeitura de Esplanada, no Nordeste da Bahia, abriu inscrições, nesta segunda-feira (21), do concurso público que visa preencher vagas do nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 880,00 a R$ 3.600,00.

Os interessados poderão inscrever-se até o dia 8 de dezembro de 2016 através do site da empresa organizadora . A taxa de participação varia de R$ 50,00 a R$ 100, a depender do cargo selecionado e deve ser paga via boleto bancário.

A seleção acontecerá em três etapas. Será realizada prova objetiva para todos os cargos, teste de avaliação física para o cargo de Salva-vidas e exame de Sanidade Física e Mental, sendo que a primeira está prevista para ocorrer no dia 18 de dezembro de 2016.

O prazo de validade do Concurso Público será de até dois anos, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Confira as vagas

Nível Fundamental: Agente de Limpeza Pública (120); Agente de Serviços (50); Auxiliar de Enfermagem (10); Auxiliar de Laboratório (2); Auxiliar de Radiologia (2); Condutor de Turismo (2); Encanador (2); Fiscal de Feiras e Mercados (4); Marceneiro (5); Motorista nível "B" (8); Motorista nível "C" (1); Operador de Máquina Leve (1); Operador de Máquina Pesada (3) e Salva-vidas (5).

Nível Médio: Agente Comunitário de Saúde (26); Agente de Farmácia (2); Agente de Vigilância Sanitária (5); Almoxarife (2); Assistente de Secretaria (6); Assistente Social (4); Fiscal de Obras e Posturas (5); Fiscal de Trânsito (10); Fiscal de Tributos (2); Secretário Escolar (20); Técnico Agrícola (2); Técnico de Enfermagem (20); Técnico em Contabilidade (5); Técnico em Laboratório (2); Técnico em Radiologia (2) e Técnico em Segurança do Trabalho (2).

Nível Superior: Bioquímico (1); Contador (1); Coordenador Pedagógico (9); Enfermeiro (2); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (2); Médico Plantonista (1); Nutricionista (1); Odontólogo (6); Pedagogo (5); Professor de Educação Física (1); Professor Nível I (50) e Psicólogo (4).