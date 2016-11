IpirÃ¡: Fogo destrÃ³i estrutura de Mercado de Artes

Um incêndio consumiu grande parte da estrutura do Mercado de Artes em Ipirá, na Bacia do Jacuípe, na noite de terça-feira (22). As chamas começaram a se espalhar por volta das 20h. O local abriga objetos de arte e fotografias, além de boxes de artesanato, bares e restaurantes, que foram atingidos.

Segundo o coordenador do espaço, José Leão dos Santos Filho, apesar de o fogo ter atingido cerca de 40% do prédio, o incêndio danificou toda a estrutura do Mercado. No momento do incidente, não havia pessoas dentro do local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, fato que deve ser revelado por uma apuração técnica. “Pode ser que um curto circuito tenha provocado o incêndio, mas não há como afirmar isso antes de uma perícia”, disse Leão.

As chamas atingiram também as salas da ouvidoria da prefeitura local, que funciona no Mercado. Ainda segundo o coordenador, alguns populares fizeram saques e atos de vandalismo. O incêndio só foi controlado por volta das 23h, com a chegada de duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Itaberaba que se somaram a brigadistas voluntários da cidade. O local ficará interditado por tempo indeterminado. O trabalho de rescaldo (identificação de chamas) continua na manhã desta quarta-feira (23).