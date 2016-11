MP da Espanha pede dois anos de prisÃ£o a Neymar por corrupÃ§Ã£o

Segundo informações do jornal El País, o Ministério Público da Espanha solicitou dois anos de prisão para o atacante Neymar, por suspeita de corrupção em relação a sua transação para o Barcelona. O pedido foi solicitado pelo procurador José Perals, que também recomendou uma pena de cinco anos para o ex-presidente do clube blaugrana, Sandro Rosell, considerado o responsável pelo contrato com o jogador brasileiro.

A Justiça da Espanha decidiu processar Neymar no mês passado, reabrindo o caso que havia sido arquivado anteriormente. As investigações revelaram que o valor real pago pelo atleta foi superior ao revelado na oportunidade, com 40 milhões de euros ido a Neymar por meio de “contratos simulados”.