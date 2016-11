Fazes o que mando, mas nÃ£o faÃ§a o que faÃ§o

Apesar das distorções e mudanças nas propostas - algumas positivas, outras não- as 10 Medidas Contra a Corrupção representam um avanço no combate a corrupção que dilacera o país, amputa a população de serviços, gera um caos social e instabilidade na economia. O endurecimento faz-se necessário e oportuno, para combater os desmandos do Legislativo, administradores, e, políticos em geral.

Cabe, no entanto, aproveitando a situação e o clima, que o Judiciário, incluindo MP, também apresentem propostas que se aproximem do rigor com que vão tratar os demais, dando exemplo: respeitando os salários dentro do limite constitucional, férias de 30 dias, supressão dos penduricalhos no contra-cheque como meio de burlar a lei, e o fim da aposentadoria integral de juízes condenados por crimes.

Sem isso fica parecendo aquela recomendação inadmissível aos outros dois poderes: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.